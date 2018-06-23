Так вот помогаю.

Начнём издалека, с НЛП, которым пугают детей, когда они не хотят спать.

Возможно, если бы НЛП изначально подавали не как программирование, а как моделирование успешного опыта, чем, собственно, оно и является, то значительно большее количество людей смогли бы получить от него пользу, а не только одноразовый перепих. А так получилось, что все хотят быть успешными и богатыми, но при этом боятся телевизора единственного в мире универсального инструмента, который и может им в этом помочь.

Это как всю жизнь мечтать о мощной спортивной машине или даже самолёте и бояться инструктора или тренажёра.

Не так давно мы обсуждали тему бедности и честности и выяснили, что честность, которой прикрываются образованные нищие, ничего общего с реальной честностью не имеет и является всего лишь болезненной реакцией на несправедливые обвинения в далёком травматичном детстве, которую нужно безотлагательно лечить, чтобы не помереть с голоду от этой напасти. Никто не мешает работать честно и добросовестно и зарабатывать себе на достойную жизнь.

Но тема честности вдруг всплыла в совершенно другом контексте. И, как ни странно, лучше всего в этом мире оплачивается именно реальная честность перед самим собой.