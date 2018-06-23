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НАРЦИССЫ

Как вы думаете, сколько стоит одна гвоздика? Где-то видимо в районе доллар-полтора. Усредним до 1.25.

Как вы думаете, сколько гвоздик приносят на место, где произошло резонансное убийство? Тысячами. 

1.25 х 1000 = 1250 долларов.

1.25 х 2000 = 2500 долларов.

Средняя пенсия в России — 15 тысяч рублей, то есть почти 200 долларов. То есть на 1250 долларов средний пенсионер может прожить полгода, а на 2500 долларов — целый год.

Средняя пенсия в Белоруссии — 447 белорусских рублей, то есть 174 доллара.

1250 : 174 = больше семи месяцев, 2500 : 174 = год и два месяца.

А теперь вопрос:

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КОГО НАДО БЫЛО УВОЛИТЬ?

И ПОЧЕМУ ИМЕННО? 

Очередная фееричная история, ярко иллюстрирующая совершенно безнадёжную ситуацию в по сей день процветающей совдепии.

В Дагестане уволили медсестру, перепутавшую новорожденных при выписке

Медицинская сестра детского отделения во втором роддоме города Махачкал, спутала новорожденных детей с одинаковой фамилией на бирке. Отдав одного из них чужим родителям, сама же через 15 минут заметила ошибку и доложила детскому врачу.

www.newsru.com



НЕ УЧИТЕ МЕНЯ ЖИТЬ

Так вот помогаю. 

Начнём издалека, с НЛП, которым пугают детей, когда они не хотят спать.

Возможно, если бы НЛП изначально подавали не как программирование, а как моделирование успешного опыта, чем, собственно, оно и является, то значительно большее количество людей смогли бы получить от него пользу, а не только одноразовый перепих. А так получилось, что все хотят быть успешными и богатыми, но при этом боятся телевизора единственного в мире универсального инструмента, который и может им в этом помочь. 

Это как всю жизнь мечтать о мощной спортивной машине или даже самолёте и бояться инструктора или тренажёра.

Не так давно мы обсуждали тему бедности и честности и выяснили, что честность, которой прикрываются образованные нищие, ничего общего с реальной честностью не имеет и является всего лишь болезненной реакцией на несправедливые обвинения в далёком травматичном детстве, которую нужно безотлагательно лечить, чтобы не помереть с голоду от этой напасти. Никто не мешает работать честно и добросовестно и зарабатывать себе на достойную жизнь.

Но тема честности вдруг всплыла в совершенно другом контексте. И, как ни странно, лучше всего в этом мире оплачивается именно реальная честность перед самим собой.

Поэтому предлагаю вам небольшой эксперимент по проверке вас любимых себя же на вшивость ту самую честность, которая может вас озолотить. 

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СТРАШНЫЙ СОН

Именно в нём мне бы никогда не приснилось, что я собственными руками буду рекомендовать вам текст престарелого телевизионного и ютубного клоуна с дурными манерами, который продал душу дьяволу за обожание толп никому не нужных постсоветских женщин. 

Когнитивный диссонанс между моим глубоко укоренившимся мнением об этом «специалисте» и его текстом, на который я случайно наткнулась, до сих пор меня озадачивает. Но из песни слова не выкинешь, и изложил он неожиданную и интересную тему, изложил вполне логично, хоть и не без орфографических ошибок, которыми он гордится, видимо, за отсутствием энуреза.

Оказывается, и на старуху бывает проруха, а самоизоляция от страждущей толпы лёгким движением руки может превратиться в самосозерцание вот с таким необычным результатом.

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ЧЕМ ЗАБИТА НАША ГОЛОВА

Я прямо застряла на записях его сеансов, уж очень он грамотно и быстро ведёт своих клиентов к светлой мысли, к которой они приходят «сами».

За всем этим, безусловно, стоит колоссальный опыт и многие знания, которые печали и некоторая усталость. Такое впечатление, что у него внутри там тысячи карточек с кейсами шуршат, как лепестки табло в аэропорту, чтобы выбросить нужную в самый нужный момент.

А нам, как всегда, кажется, что мелочи обычной жизни на нас никак не влияют, и мы даже не можем представить, как на самом деле они каждую минуту делают нас и нашу жизнь. И чем мы потом за это платим.

Даже если у вас нет проблем с зачатием, ход мыслей терапевта и клиента может быть интересен и принести одно или даже несколько озарений по поводу вашей собственной жизни и решений, которые вы принимаете. 

Берегите себя, и не гнушайтесь пользоваться такой исключительной халявой.