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Начнём издалека, с НЛП, которым пугают детей, когда они не хотят спать.
Возможно, если бы НЛП изначально подавали не как программирование, а как моделирование успешного опыта, чем, собственно, оно и является, то значительно большее количество людей смогли бы получить от него пользу, а не только одноразовый перепих. А так получилось, что все хотят быть успешными и богатыми, но при этом боятся телевизора единственного в мире универсального инструмента, который и может им в этом помочь.
Это как всю жизнь мечтать о мощной спортивной машине или даже самолёте и бояться инструктора или тренажёра.
Не так давно мы обсуждали тему бедности и честности и выяснили, что честность, которой прикрываются образованные нищие, ничего общего с реальной честностью не имеет и является всего лишь болезненной реакцией на несправедливые обвинения в далёком травматичном детстве, которую нужно безотлагательно лечить, чтобы не помереть с голоду от этой напасти. Никто не мешает работать честно и добросовестно и зарабатывать себе на достойную жизнь.
Но тема честности вдруг всплыла в совершенно другом контексте. И, как ни странно, лучше всего в этом мире оплачивается именно реальная честность перед самим собой.
Поэтому предлагаю вам небольшой эксперимент по проверке вас любимых себя же на вшивость ту самую честность, которая может вас озолотить.
Именно в нём мне бы никогда не приснилось, что я собственными руками буду рекомендовать вам текст престарелого телевизионного и ютубного клоуна с дурными манерами, который продал душу дьяволу за обожание толп никому не нужных постсоветских женщин.
Когнитивный диссонанс между моим глубоко укоренившимся мнением об этом «специалисте» и его текстом, на который я случайно наткнулась, до сих пор меня озадачивает. Но из песни слова не выкинешь, и изложил он неожиданную и интересную тему, изложил вполне логично, хоть и не без орфографических ошибок, которыми он гордится, видимо, за отсутствием энуреза.
Оказывается, и на старуху бывает проруха, а самоизоляция от страждущей толпы лёгким движением руки может превратиться в самосозерцание вот с таким необычным результатом.
Я прямо застряла на записях его сеансов, уж очень он грамотно и быстро ведёт своих клиентов к светлой мысли, к которой они приходят «сами».
За всем этим, безусловно, стоит колоссальный опыт и многие знания, которые печали и некоторая усталость. Такое впечатление, что у него внутри там тысячи карточек с кейсами шуршат, как лепестки табло в аэропорту, чтобы выбросить нужную в самый нужный момент.
А нам, как всегда, кажется, что мелочи обычной жизни на нас никак не влияют, и мы даже не можем представить, как на самом деле они каждую минуту делают нас и нашу жизнь. И чем мы потом за это платим.
Даже если у вас нет проблем с зачатием, ход мыслей терапевта и клиента может быть интересен и принести одно или даже несколько озарений по поводу вашей собственной жизни и решений, которые вы принимаете.
Берегите себя, и не гнушайтесь пользоваться такой исключительной халявой.